Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye çok sert sözler! Sen ne yapmak istiyorsun böyle yahu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, normalleşme sürecinin yara aldığını belirttiği yazısında, CHP lideri Özgür Özel’i suçladı. Selvi, “MHP siyasetteki yumuşamayı sabote etmek istiyor. Özgür Özel ise AK Parti hakkında kullandığı ifade ile MHP’nin ekmeğine yağ sürdü” yorumunu yaptı.

Özgür Özel’in iki noktada acemilik yaptığını ifade eden Selvi, bunları şöyle sıraladı:

“Bir; Cumartesi Anneleri’nin Taksim’de eylem yapmalarına 5.5 yıl aradan sonra izin verildi. Normalleşme adına önemli bir adımdı. Özgür Özel bunun üzerinden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya haraket etti. O zaman bu üslubun yanlış olduğunu, AK Parti’nin içine fitni sokma girişimi olarak yorumlanacağını söyledim. Normalleşme sürecine zarar vereceği uyarısında bulundum. İkincisi ise Devlet Bahçeli’nin yumuşama sürecini hedef alan açıklaması üzerine yanlış yerden girdi. ‘Suç ortağını bize itmesin’ dedi.”

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

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"İki Özgür Özel var. Biri polemikçi, aktivist Özgür Özel. Diğeri diyaloğa açık, devlet adamı kimliği ağır basan Özgür Özel.

Özgür Özel eski tarzı ile yeni misyonu arasında kimi zaman gelgitler yaşıyor.

Özgür Özel iki noktada acemilik yaptı. Bir; Cumartesi Anneleri’nin Taksim’de eylem yapmalarına 5.5 yıl aradan sonra izin verildi. Normalleşme adına önemli bir adımdı. Özgür Özel bunun üzerinden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya haraket etti. O zaman bu üslubun yanlış olduğunu, AK Parti’nin içine fitni sokma girişimi olarak yorumlanacağını söyledim. Normalleşme sürecine zarar vereceği uyarısında bulundum.

İkincisi ise Devlet Bahçeli’nin yumuşama sürecini hedef alan açıklaması üzerine yanlış yerden girdi. “Suç ortağını bize itmesin” dedi.

‘BAHÇELİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR’

Anlaşıldı ki Bahçeli normalleşme sürecinden rahatsız. MHP siyasetteki yumuşamayı sabote etmek istiyor. Özgür Özel ise AK Parti hakkında kullandığı ifade ile MHP’nin ekmeğine yağ sürdü.

Önce Ömer Çelik sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik, “O zaman siz AK Parti Genel Merkezi’ne geldiğinizde bir suç merkezine mi geldiniz?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar doğru şeyler değil, yani bu yumuşama değildir. Siyasette yeni bir başlangıç getirme değildir. Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler” diye tepki gösterdi.

Erdoğan bir de imada bulundu. Özgür Özel’in İstanbul’a gidince Ekrem İmamoğlu etkisiyle normalleşme sürecine zarar veren bir dil kullandığına dikkat çekti. Belli ki CHP’de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bu süreçten rahatsız. MHP kurumsal olarak karşı.

Bu tür ilişkiler karşılıklı güven esasına dayanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan güven ilişkisine çok büyük değer verir. O nedenle Özgür Özel’in bu güveni sarsmaması ve normalleşme sürecini akamete uğratacak beyanlardan kaçınması gerekiyor.

Evet normalleşme süreci bir yara aldı ama bu kadar kısa ömürlü olmamalı."