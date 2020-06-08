Abdulkadir Selvi’den Ayasofya açıklaması

Abdulkadir Selvi, Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılması konusu ile ilgili yazı kaleme aldı.

Yunanistan’ın tavrına değinen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kararı milletimiz verir’ demesini hatırlattı.

İşte o yazı

AK Parti MYK toplantısında Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılması konusu gündeme gelince, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması konusunda bir çalışma yapın, getirin” diye talimat verdiğini paylaşmıştım. Ayasofya konusu çok önemli olduğu için süreci takip etmeye çalışıyorum. Henüz bir süreç başlamış değil. Ancak edindiğim izlenim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması konusunda ciddi olduğu yönünde.

Bugünden yarına bir karar beklenmiyor. Ancak çok uzun olmayan bir süre zarfında bu kararın netleşeceği söyleniyor. Bu aşamada bir tarih verebilecek bir bilgiye sahip değilim. Ancak Erdoğan’ın Ayasofya konusunu ciddi olarak düşündüğü ve çok uzun olmayan bir süre sonunda cami olarak ibadete açılmasının mümkün olduğu söyleniyor. Ayasofya’da zaten ezan okunuyor. Bu uygulamayı da Erdoğan başlatmıştı.

Tek eksik, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilen Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması. 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin yıldönümünde Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunması milli heyecana yol açmıştı. İktidar-muhalefet ayrımı yapılmadan, vatandaşlarımız Ayasofya’da Kuran-ı Kerim okunmasını desteklemişti.

Yunanistan’ın tavrı rahatsız etti

Fethin 567’nci yılında Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasına Yunanistan’ın gösterdiği tepki, Ankara’da rahatsızlığa yol açtı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkü olduğunu hatırlatarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nde ezanın ya da Kuran-ı Kerim’in nerede okunacağını biz başka birine mi soracağız?” diye tepki göstermişti.

Milletimiz karar verir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Ayasofya konusunda kararı milletimizin vereceğini belirterek, “Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilebilir, Sultanahmet’te olduğu gibi. Ayasofya’da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir” dediği ifade edildi.

Kararname iptali yeterli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Arkadaşlarımız hukuki boyutuyla ilgili bir çalışma yapıp getirsinler” talimatı üzerine hukuki bir çalışma başlatıldı. 24 Kasım 1934 tarihinde çıkarılan kararnameyle müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın ibadethane olarak tekrar açılması için bu kararnamenin iptal edilmesinin yeterli olup olmadığı araştırılıyor.

‘CHP görünümlü PKK barosu’

AK Parti ve MHP’den oluşan ortak komisyon, çalışmalarını tamamladı. Barolarla ilgili düzenleme Meclis’e geliyor. Buna göre merkezde tek bir baro olacak. Türkiye Barolar Birliği devam ediyor. Ancak illerde çoklu baro sistemine imkân tanınıyor. Üye sayısı 5 bini aşan yerlerde 2 bin üyeyi bulan yeni bir baro kurabilecek. 2 bin üyeyi aşan 8 il bulunuyor. Bu düzenlemeye göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni barolar kurulabilecek. 48 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul’da 5-6 baronun kurulması bekleniyor.

Erdoğan’ın tepkisi

İllerde çoklu baro kurulmasına karşı çıkanlar yeterli üyeyi bulup PKK, FETÖ, DHKP-C ve hatta LGBT’nin baro kurabileceği tezini ileri sürüyordu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan tam aksine çoklu baro fikrine destek verdi. Erdoğan’ın bu sakıncaların sıralanması üzerine, “Ben zaten öyle istiyorum. Çoklu baro kurulsun ki herkesin gerçek yüzü ortaya çıksın. CHP görünümlü PKK barosu olacağına, PKK görünümlü PKK barosu olduğu belli olsun” dediği ifade ediliyor.

Seçim sistemi değişiyor

Baroların seçiminde ise çarşaf listeden milletvekili seçiminde olduğu gibi nispi temsil sistemine geçiliyor. Çoklu baro sistemine geçilmesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliği’nin seçiminde de yeni kurulan barolara üye sayısıyla orantılı olarak delege tahsis edilecek.

Dağcılara sevindirici bir haberim var

Dağcılık sporuna meraklı olanlar için sevinecekleri bir haber vereceğim. Çünkü dağcılar bir süredir “Ağrı Dağı tırmanışlara açılacak mı” diye soruyorlardı. Beş yıldır turizme kapalı olduğu için dağcılarımız Ağrı Dağı’na tırmanacakları günü iple çekiyorlardı. Evet, Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor. Hem de eylül ayında. Sadece tırmanışa açılmayacak, turizme açılacak.

Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Soylu, cumartesi günü Ağrı’daydı. Bölgeye yeni iş olanakları sağlayacak olan Ayakkabıcılar Sitesi’nin temel atma törenine katıldı. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kürsüden Süleyman Soylu’nun Ağrı Dağı’nın turizme açılmasına yönelik vaadini hatırlattı. “Sayın Bakan, ‘2020 yılında Ağrı Dağı’nda piknik yapacağız’ demiştiniz. ‘Ağrı Dağı’nı turizme açacağız’ demiştiniz” dedi. Soylu, sözlerini inkâr etmedi. “Ağrı Dağı’nda piknik yapacağız diye söz verdik. İnşallah eylül ayında Cudi’de, ardından da Ağrı Dağı’nda çok güzel piknik yapacağız” diye konuştu.

PKK’nın çözüm sürecini sabote etmesiyle birlikte Ağrı Dağı, 2015 tarihinden bu yana turizme kapatılmıştı. Cudi’nin, Ağrı Dağı’nın turizme açılması sadece terörle mücadelenin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli değil. Aynı zamanda buraların terörle değil, turizme anılması açısından da önemli.

Benden duyurması... Hadi dağcılar, Türkiye’nin en yüksek dağına tırmanmak için şimdiden hazırlıklara başlayın. Çünkü efsane geri dönüyor.