Abdülkadir Selvi yazdı! Erdoğan kararını verdi: Değişmeyecek

Meclis Başkanlığı ve kabine revizyonu konusunda bir süredir Ankara kulisleri hareketli günler geçiririken, Mustafa Şentop'un Meclis Başkanlığına devam etmesini kesinleşmesi üzerine bu kez gözler kabineye çevrildi.

AK Parti'ye yakın Abdülkadir Selvi ise bugün aktardığı kulis bilgisinde yakın dönemde kabinede bir değişiklik olmayacağını yazdı.

Kabine değişikliği olması halinde görevden alınacağı yazılıp çizilen isimleri sevindirecek, bir kabine revizyonu halnde bakan yapılacağı konuşulan isimleri ise üzecek olan Selvi'nin yazısı şöyle:

"Meclis Başkanlığı konusu netleşti. Peki ona bağlantılı olarak kabine değişikliği olacak mı? Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor. Yani bir süre daha Bakanlar Kurulu değişmeyecek. Ne zaman olacağına ise Erdoğan karar verecek."