Abdulkadir Selvi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte seçim kararını açıklayacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını 10 Mart Cuma günü açıklayacağını, seçim tarihinin 14 Mayıs olarak kesinleştiğini söyledi.

"Demokrat Parti 14 Mayıs 1950’de yapılan ilk serbest seçimde, 'Yeter, söz milletindir' diyerek iktidara gelmişti. AK Parti’nin de 14 Mayıs seçimlerine bu sloganla gireceği tartışılmıştı. AK Parti bu sloganı da kullanacak. Ama asıl slogan bu olmayacak." diyen Selvi, "Ayrıca depremle birlikte seçim kampanyasıyla ilgili hazırlıklar tamamen değişti. Çünkü Türkiye’nin gündemi değişti. Buradan AK Parti’nin seçim kampanyasını tamamen deprem üzerine kuracağı sonucu da çıkarılmasın." ifadelerini kullandı.

'Aydın ve ekibi yoğun bir çalışma içinde'

Selvi yazısına şöyle devam etti:

Deprem nedeniyle kentsel dönüşüm kampanyanın önemli ayağını oluşturacak. Ama kitlelere umut ve heyecan verecek bir kampanyaya ihtiyaç var. AK Parti’nin seçim kampanyasını yürüten Ertan Aydın ve ekibi yoğun bir çalışma içinde. Erdoğan aslında dünkü grup konuşmasında seçim kampanyasının yeni sloganına ilişkin bir tüyo verdi, 'Türkiye için hemen şimdi' dedi.

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