Abdulkadir Selvi vurdu gol oldu! Topu tam 90'a taktı! Artık insan içine çıkamazlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Saadet Partisi yöneticisi Ümit Çebi'nin, “13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahit Kılıçdaroğlu” tweetini eleştirdi.

"Bunu vicdanınıza nasıl anlatıyorsunuz onu bilemiyorum ama bari Kılıçdaroğlu’nu mücahit ilan etmeyin. ‘Mücahit Erbakan’dan, Mücahit Kılıçdaroğlu noktasına savrulmayın. Erbakan’la Kılıçdaroğlu’nu eşitlemeyin" ifadelerini kullanan Selvi, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi’nden Ümit Çebi, “13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahit Kılıçdaroğlu” diye tweet attı.

Yine Saadet Partili Habibe Erdoğan, “Hakkın yeryüzüne hâkim olması için mücadele eden kişiye ‘Mücahit’ denir” diyerek Mücahit Kılıçdaroğlu kampanyasına destek verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıllarca “Mücahit Erbakan” sloganlarını atanlar kendilerine yeni bir mücahit buldu. Onun adı da Kemal Kılıçdaroğlu.

Mücahit, İslam için cihad eden demektir.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRDI

Erbakan’ın bütün hedefi başörtüsü yasağını kaldırmaktı. Başörtüsü yasağını kaldırmak için mücadele ettiği ve Meclis’e ilk kez bir başörtülü milletvekilinin girmesini sağladığı için Başbakan Erbakan, 28 Şubat’ta postmodern darbe ile devrildi. Partisi kapatıldı. Kendisi siyasi yasaklı hale geldi.

KILIÇDAROĞLU İPTAL ETTİRDİ

Erbakan başaramadı ama Erdoğan başörtüsü yasağını kaldırdı. Erdoğan’ın, başörtüsü yasağını kaldırmak için MHP ile birlikte gerçekleştirdiği anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettiren ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

MÜCAHİT KİMMİŞ

Şimdi başörtüsü yasağını kaldıran Erdoğan mücahit değil ama başörtüsü için, “Bir metrelik bez parçası” diyen Kılıçdaroğlu mücahit oldu, öyle mi?

ERBAKAN’I HAPSE GİRMEKTEN KURTARDI

Erbakan, 28 Şubat’ın olağanüstü yargılaması sonucunda kayıp trilyon davasından dolayı hapis cezasına çarptırılmıştı. Merhum Erbakan’ın 85-86 yaşında hapse girmesi söz konusuydu. Erbakan’ın hapis cezasını kaldıran düzenlemeyi Erdoğan yaptı. Merhum Erbakan hapse girmekten kurtuldu.

KILIÇDAROĞLU İPTAL ETTİRMEK İSTEDİ

Peki Erdoğan’ın hapis cezasıyla ilgili yasal düzenlemesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran kim oldu? Saadet Partisi’nin mücahit ilan ettiği Kemal Kılıçdaroğlu oldu. İşte imza.

ERDOĞAN’A NEDEN DÜŞMANSINIZ?

Hadi Erdoğan, Erbakan’ın hedefi olan başörtüsü yasağını kaldırmasına rağmen “Ona düşmanız” diyorsunuz.

Hadi Erdoğan okullara Kuran-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı derslerini koymasına rağmen biz ona düşmanız diyorsunuz.

Hadi Erdoğan, “Ayasofya’ya vurulan zincirler kırılacak” diyen Erbakan’ın rüyasını gerçekleştirmesine rağmen ona karşısınız.

Taksim’e cami dediği için 28 Şubat’ta hedef haline getirilen merhum Erbakan’ın vaadini gerçekleştirmesine rağmen Erdoğan’ı tasfiye etmek istiyorsunuz.

ERBAKAN’LA KILIÇDAROĞLU’NU EŞİTLEMEYİN

Bunu vicdanınıza nasıl anlatıyorsunuz onu bilemiyorum ama bari Kılıçdaroğlu’nu mücahit ilan etmeyin. ‘Mücahit Erbakan’dan, Mücahit Kılıçdaroğlu noktasına savrulmayın.

Erbakan’la Kılıçdaroğlu’nu eşitlemeyin."