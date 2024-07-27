Abdulkadir Selvi, "Türkiye'nin bu adımı atması şart" diyerek duyurdu! Çok iç açıcı değil

Abdulkadir Selvi, Türkiye'de yargı reformunun şart olduğunu belirtti. Selvi, yargı sisteminde zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Avrupa Konseyi'nin denetim mekanizmasından çıkmak için adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Selvi, reformların yargı kararlarına yansımasının öneminin altını çizdi. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hukuki standartlarımızı yükseltmek için, yargı reformu gerekli. Meclis’te 9’uncu Yargı Yaketi görüşülüyor. Bu uzun bir yürüyüş. Ama en çok da zihniyet değişimine ihtiyacımız var. “En iyi kanunlar, kötü uygulayıcıların elinde zalim, en kötü kanunlar iyi uygulayıcıların elinde adildir.” Bizim en çok yapılan düzenlemelerin yargı kararlarına yansımasına ihtiyacımız var. Türkiye, AİHM süreciyle birlikte yargı reformunda önemli ilerlemeler sağladı. Ancak uygulamada arzu ettiğimiz seviyeye ulaştığımız söylenemez.

Türkiye, Avrupa Konseyi’nde denetim altında olan ülkelerden biri. Rusya, ihraç edildi. Azerbaycan, Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Ukrayna, Moldova ile birlikte denetim mekanizmasına tabi ülkelerden biriyiz. Avrupa Konseyi’nde durumumuz sıkıntılı. Ekonomide nasıl kara parayı aklamayla ilgili gri listeden çıktık; hukukta aynı anlama gelen Avrupa Konseyi’nin denetim mekanizmasından da çıkacak adımlar atmak durumundayız.

AKPM Denetim Komisyonu Türkiye Eş-Raportörü Stefan Schennach, haziran ayında Türkiye’deydi. Türkiye’ye karşı önyargısız birisi olarak gösterilen Stefan Schennach’ın raporunun çok iç açıcı olmadığını söyleyeyim."

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