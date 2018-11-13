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Abdulkadir Selvi: Tüm partiler aday belirlerken, Erdoğan...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Diğer partiler aday tespitiyle uğraşırken Erdoğan seçim kampanyasını başlatacak. Cumhurbaşkanı sahaya erken çıkacak, son 1 haftayı ise İstanbul’a ayıracak" diye yazdı.

13 Kasım 2018 Salı 09:37
Abdulkadir Selvi: Tüm partiler aday belirlerken, Erdoğan...

Muhalefet partileri kendi iç sorunlarıyla uğraşırken, AK Parti sahaya inmeye başlayacak... Herkesten önce elini tutan AK Parti, seçim kampanyalarına erken başlayacak. 

Erdoğan özel olarak ilgileniyor

AK Parti'de, huhalefet partilerinde olan illerin belediye başkan adaylarının önceden ilan edileceğini yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara, İstanbul ve İzmir ile Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel ilgilendiğini belirtti.

Erdoğan muhalefetten erken sahaya inecek

AK Parti'nin İstanbul’da sokak esaslı değil, sandık esaslı bir çalışma yürüteceğini, 'ev ziyaretleri' esaslı çalışmaya ek olarak seçmen ağırlıklı bir çalışmaya geçildiğini ifade eden Selvi, "Erdoğan’ın hedefi İstanbul ve Ankara’yı yeniden kazanıp Türkiye ortalamasını yükseltmek. Diğer partiler aday tespitiyle uğraşırken Erdoğan seçim kampanyasını başlatacak. Cumhurbaşkanı sahaya erken çıkacak, son 1 haftayı ise İstanbul’a ayıracak" ifadesini kullandı.

3 büyükşehir adayları kimler?

Selvi, yazısının devamında İstanbul için Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Ankara için Mehmet Özhaseki, İzmir için ise Mahmut Özgener isminin konuşulduğunu aktardı. Selvi, yazısında "Ama bir noktanın altını çizmek istiyorum. Henüz yolun başındayız. Bu isimleri konuştukça AK Parti cephesinde “Sürprizler olabilir” uyarısını alıyorum" diye yazdı. 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 09:37
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