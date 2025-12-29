Abdulkadir Selvi sordu: Özgür Özel bile bile neden yalan söylüyor!

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

Özgür Özel, düşürülen İHA’nın İspanya’daki NATO üssü tarafından tespit edildiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir türlü düşürün talimatı gelmediği için 2 saat boyunca düşürülemediğini, bu yüzden Karadeniz üzerinde düşürülme imkânı varken İHA’nın içeriye kadar girdiğini, İHA’nın menşeinden dolayı düşürülmediğini iddia etti.

İlgili birimlerle konuştum.

TAM ANLAMIYL AÇARPITMA

1. Karadeniz üzerinden gelen İHA’nın NATO tarafından tespit edilmesi, angajman kuralları gereği o bölgenin NATO’nun yetki alanında olmasından kaynaklanıyor.

2. İHA’nın menşeinden dolayı düşürülemediği tezi ise tamamen yanlış. Çünkü İHA’nın menşei hâlâ tespit edilemedi.

3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan düşürün talimatı gelmediği için İHA’nın 2 saat 5 dakika süreyle izlenmek zorunda kaldığı ise tam anlamıyla bir çarpıtma. Çünkü “Angajman Kuralları Direktifi” dokümanı kapsamında düşürülme yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da değil, Genelkurmay Başkanlığı’nda. İHA tespit edildiği anda yetki Genelkurmay Başkanlığı’ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmiş.

4. Özgür Özel istese Milli Savunma Bakanlığı doğru bilgileri kendisine verirdi. Ayrıca TSK’da Harekât Başkanlığı görevinde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu’na sorsa doğru bilgiye ulaşırdı.

Özgür Bey yalanlanacağını bile bile bu tür iddiaları neden ortaya atar ki?