Abdülkadir Selvi "Okurken çıldırıyorum" deyip Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e çağrı yaptı: Bir düzenleme yapılması mümkün mü?

Bugünkü yazısında, tüm Türkiye'yi yasa boğan Pınar Gültekin cinayetine yer veren Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, her genç kızın vahşice öldürüldükten sonra sosyal medyada katledilen kişiye ilişkin çirkin ifadeler kullanan tiplerin ortaya çıktığını belirtip, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e seslenerek "Kadına şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa var. Ceza yasamızda suçu ve suçluyu övmek diye genel bir düzenleme var ama bunlar için yeterli olmuyor. Sayın Bakan, Sayın Zengin, Ceza Yasası’nda ya da Meclis’e sunulan sosyal medyayla ilgili düzenlemede, sosyal medyada katliamı öven ve maktullerin hatırasını kirletmeye çalışanlar için bir düzenleme yapılması mümkün mü?" dedi.

İşte Selvi'nin bugünkü yazısının konuyla alakalı kısmı:

"Cemil Metin Avcı isimli katilin Pınar Gültekin’i nasıl katlettiğine ilişkin haberleri okurken çıldırıyorum. Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşını önce bayıltana kadar dövüyor. Sonra boğarak öldürüyor. Cesedini bir bidonun içine koyup benzinle yakıyor. Üstüne beton döküyor. Akıl almaz bir vahşet. Bir çiçek soldu. Genç bir kız vahşice öldürüldü.

Ancak katil tek değil. Bunlar bir katil sürüsü. Bir grup Cemil Metin Avcı adına Instagram’da bir sayfa açmış. Hayatının baharında vahşi bir şekilde katledilen Pınar Gültekin hakkında iğrenç ifadeler kullanıyorlar. Her genç kız vahşice katledildikten sonra bu tipler ortaya çıkıyor. Onların neler yazdıklarını buraya almayacağım. Çünkü iğrençlik ve alçaklık ifadesi dahi onların yazdıkları karşısında yetersiz kalıyor. O nedenle sosyal medyayla ilgili yasal düzenleme tam da bunun için gerekli. Ama bu konularda çok duyarlı olduğunu bildiğim iki yetkiliye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e seslenmek istiyorum. Kadına şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa var. Ceza yasamızda suçu ve suçluyu övmek diye genel bir düzenleme var ama bunlar için yeterli olmuyor. Sayın Bakan, Sayın Zengin, Ceza Yasası’nda ya da Meclis’e sunulan sosyal medyayla ilgili düzenlemede, sosyal medyada katliamı öven ve maktullerin hatırasını kirletmeye çalışanlar için bir düzenleme yapılması mümkün mü? Çünkü bunlar sadece katil değil katiller sürüsü. Vahşice katledilen genç bir kızın ölümünü dahi kirletmeye cüret ediyorlar."