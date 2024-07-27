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Medya Abdulkadir Selvi, o eyleme şapka çıkardı: Sen ne muhteşem bir insansın
Medya

Abdulkadir Selvi, o eyleme şapka çıkardı: Sen ne muhteşem bir insansın

Yeniakit Publisher
2024-07-27 16:05:00 -
Abdulkadir Selvi, o eyleme şapka çıkardı: Sen ne muhteşem bir insansın

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Amerikan Kongresi’nde Rashida Tlaib’in Netanyahu’ya karşı yaptığı eylemi övdü. Selvi, Tlaib’in “Savaş suçlusu” pankartı açarak büyük bir cesaret gösterdiğini belirtti. Gazze’de katledilen masum insanlar adına Tlaib’in eyleminin önemli olduğunu vurgulayan Selvi, Tlaib’in karanlıkta yakılan bir meşale gibi olduğunu ifade etti. Selvi, özetle şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Amerikan Kongresi’nde Rashida Tlaib’in Netanyahu’ya karşı yaptığı eylemi övdü. Selvi, Tlaib’in “Savaş suçlusu” pankartı açarak büyük bir cesaret gösterdiğini belirtti. Gazze’de katledilen masum insanlar adına Tlaib’in eyleminin önemli olduğunu vurgulayan Selvi, Tlaib’in karanlıkta yakılan bir meşale gibi olduğunu ifade etti. Selvi, özetle şunları kaydetti:

"Amerikan Kongresi üyeleri katil Netanyahu’yu alkışlarken ben de “Savaş suçlusu” pankartı açan ABD Kongresi’nin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib’i alkışlıyorum. Rashida Tlaib sen ne muhteşem bir insansın.

Kendi açından küçük ama insanlık adına büyük bir iş yaptın. Gazze’de katledilen çocuklar, kadınlar, masum insanlık adına büyük bir iş yaptın. Karanlıkta yakılan bir meşale gibisin.

NAZİ SELAMI VERMEDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hitler’in savaş gemisine Nazi selamı vermeyen tek kişi olan August Landmesser gibisin. O gün Nazi selamı verenler Horst Wessel savaş gemisine değil insanlığın yüz karası olan bir soykırıma selam duruyorlardı. Küçük bir tavırdı belki ama August o gün Nazi selamı vermeyerek bir insanlık suçuna ortak olmadı.

Rashida Tlaib’in yaptığı eylem de o denli önemliydi. Karanlıkta yakılan bir mum gibi."

 

 

 

 

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