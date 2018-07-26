Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'deki depremi yazdı: Onlar da çok iyi biliyor ki...

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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'deki depremi yorumladığı bugünkü yazısında, partinin 'Akşener partisi' olduğunu belirterek, "Meral Akşener istemese de Akşener’in dışında hiçbir aday çıkmamalı, oybirliğiyle tekrar seçilmeli diye mücadele edenler var. Onlar da çok iyi biliyor ki, İYİ Parti demek Meral Akşener demek." ifadelerini kullandı.

'UMUTLANDIRMIŞTI'

Parti yöneticilerinin, Meral Akşener olmazsa İYİ Parti’nin dağılma sürecine gireceğini gördükleri değerlendirmesinde bulunan Selvi, "Akşener’in, kapısının önünde bekleyenlerin geri çekilmesi, kendisine açıklama yapmak için 72 saat süre tanınması ve 12 Ağustos’ta partinin olağanüstü kurultaya gidilmesini istemesi nedeniyle umutlanmışlardı. Hatta, kongreye geleceğini söylediği ifade ediliyordu." dedi.

'AKŞENER PARTİSİ OLARAK DOĞDU'

Yazısında Akşener’in daha da güçlenerek geri dönüş yapma ihtimalini güçlü bir seçenek olarak gördüğünü belirten Selvi, "Ama İYİ Parti’yi zor günler bekliyor. Dip akıntıların güçlü olduğu İstanbul Boğazı’ndan geçecek olan büyük gemiler, kılavuzu kaptana ihtiyaç duyar. İYİ Parti seçim gecesinden itibaren siyasetin tehlikeli sularına girmiş buluyor. Partileri başarıya taşıyan lideridir. İYİ Parti ise ne ideoloji partisi ne de bir kadro hareketi. Akşener partisi olarak doğdu. Ama parti siyasetin azgın sularında yüzerken, lidere en çok ihtiyaç duyduğu bir anda Akşener’i kaybetmiş durumda." ifadelerine yer verdi.