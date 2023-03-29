Abdulkadir Selvi, "En kritik olay" deyip duyurdu! Bugün gerçekleşecek! Yeni bir süreç başlayabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın ortak adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek olmasına ilişkin olarak, "14 Mayıs seçimlerine giderken yapılacak en kritik görüşmelerden biri olduğunu belirtmek isterim. Hatta en kritik görüşme. Çünkü Muharrem İnce kendisi kazanamasa da kaybettirebilir. O nedenle Muharrem İnce’nin kararı Kılıçdaroğlu’nun kaderini belirleyecek" yorumunu yaptı.

Selvi, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Üzerinde büyük bir mahalle baskısı olmasına rağmen Muharrem İnce tecrübeli bir siyasetçi. Kemal Kılıçdaroğlu hangi önerilerle gelecek, ona bakacak.

Eğer Kılıçdaroğlu’nun çantasında İnce’yi ikna edecek teklifler yoksa ikna etmesi zor gözüküyor. Ama Kılıçdaroğlu yapıcı olarak yaklaşırsa yeni bir süreç başlayabilir."

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