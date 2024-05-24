Abdulkadir Selvi, dünyayı sarsan kazayla ilgili o detaya dikkat çekti! İran Devleti bunu açıklar mı emin değilim

Abdulkadir Selvi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonrası ortaya çıkan suikast şüphelerini ele aldı. Selvi, helikopterin düşüşü ile ilgili detayları paylaşarak, kötü hava şartlarına rağmen İbrahim Reisi'nin neden riske atıldığını sorguladı. Selvi ayrıca, helikopterin düşüş nedeninin tam olarak açıklanmamış olmasının ardında yatan siyasi ve güvenlikle ilgili sorunlara dikkat çekti. Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin düşüş nedenini kaza kırım ekibinin araştırmaları ve savcılık incelemesi ortaya çıkaracak.

Ancak İran Devleti bunu açıklar mı emin değilim. İran’da genel eğilim bunun bir kaza olduğu yönünde. Ama bilgiler geldikçe olayın suikast olabileceği yönündeki kuşkular da artmaya başladı.

Üç helikopter havalanıyor. Reisi’nin helikopteri arkada. Cumhurbaşkanı Reisi’nin Özel Kalem Müdürü Gulam Hüseyin Esmaili ise arkadaki üçüncü helikopterde yer alıyor.

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Olayı anbean yaşayan Özel Kalem Müdürü’nün anlattıkları beni ikna etmedi, tam aksine soru işaretlerini artırdı.

(...)

Düşen helikopterin kokpitinin yandığı ortaya çıktı. Peki havadayken kokpitte yanmaya ve sonunda helikopterin düşmesine neden olan bir sabotaj mı yapıldı? Sorular giderek artıyor. Kaza ihtimalinin yerini suikast ve sabotaj alıyor. Tek bilinmeyen bu suikast emrini kimin verdiği. İçeriden mi, dışarıdan mı?"