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Medya Abdulkadir Selvi, "Bu adamları iyi tanıyın" diyerek açıkladı! Namus timsali kesilen o şahıs bakın kim çıktı?
Medya

Abdulkadir Selvi, "Bu adamları iyi tanıyın" diyerek açıkladı! Namus timsali kesilen o şahıs bakın kim çıktı?

Yeniakit Publisher
2024-07-05 14:25:00 -
Abdulkadir Selvi, "Bu adamları iyi tanıyın" diyerek açıkladı! Namus timsali kesilen o şahıs bakın kim çıktı?

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşe yazısında Kayseri'de Suriyelilere yönelik şiddet olaylarının arkasında sabıkalı kişilerin olduğunu açıkladı. Çetelere mahalleler arası taşıma yapan bir kişinin çocuğa tecavüz suçundan sabıkası olduğunu belirten Selvi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gözaltına alınan 474 kişiden 285'inin çeşitli suçlardan sabıkalı olduğunu açıkladığını aktardı. Selvi, bu kişilerin toplumda nasıl tehlike oluşturduğunu gözler önüne serdiği yazısında şunları kaydetti:

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşe yazısında Kayseri'de Suriyelilere yönelik şiddet olaylarının arkasında sabıkalı kişilerin olduğunu açıkladı. Çetelere mahalleler arası taşıma yapan bir kişinin çocuğa tecavüz suçundan sabıkası olduğunu belirten Selvi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gözaltına alınan 474 kişiden 285'inin çeşitli suçlardan sabıkalı olduğunu açıkladığını aktardı. Selvi, bu kişilerin toplumda nasıl tehlike oluşturduğunu gözler önüne serdiği yazısında şunları kaydetti:

"Kayseri’de, Suriyelilerin evlerinin taşlanması, araçlarının yakılması, işyerlerinin tahrip edilmesi için kamyonetle adam taşıyan birisi vardı.

Namus timsali kesilen bu şahıs bakın kim çıktı? 

Çetelere mahalleler arası kamyonla taşıma yapan Z.Y. isimli şahsın çocuğa tecavüz suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şahsın, “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret” suçlarından sabıkaları mevcut.

Fıkra bu kadar diyeceğim ama fıkra değil, gerçek.

SABIKALILAR LİSTESİ 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gözaltına alınan 474 şahıstan 285’inin göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cinsel taciz başta olmak üzere 36 ayrı suçtan sabıkalı olduklarını açıkladı.

Ey milletim karanlık gecelerde ortalığı karıştıran bu adamları iyi tanıyın istedim."

 

 

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