Abdulkadir Selvi, “Bana saldıranlara kötü bir haberim var” diyerek duyurdu! Yazısını “Naber?” diyerek bitirdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleşecek görüşmede Osman Kavala’nın gündeme geleceğini ileri sürdü.

Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde Osman Kavala ve Gezi Davası tutuklularının serbest bırakılmasını ve Türkiye’nin normalleşme sürecine girmesi gerektiğini savunan bir yazı kaleme almıştı.

Bu yazısının ardından Selvi’ye MHP’den çok sert tepkiler gelmişti. AK Parti’den de Selvi’nin yazısına itiraz edenler olmuştu.

Son yazısında, Özel ile Bahçeli’nin görüşmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Selvi, “Bu arada bana saldıranlara kötü bir haberim olacak. Özgür Özel, Bahçeli ile görüşmeye aynı gündem maddeleri ile gidiyor. Yeni Anayasa var. 28 Şubat mahkûmu emekli generaller var. Bir de Osman Kavala başta olmak üzere Gezi sanıklarının durumu var. Bahçeli bu konuda farklı düşünebilir. Karşı çıkabilir. Ama görüşmesi kıymetli. Naber?” diye yazdı.

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