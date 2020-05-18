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Abdulkadir Selvi Bakan Soylu’nun mesajını paylaştı! ‘Festival yapacağız’

Abdulkadir Selvi, PKK’ya karşı operasyonların tüm kararlılığıyla sürdüğünü belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "İnşallah eylülde Cudi’de festival yapacağız" ifadelerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:16:00 -
Abdulkadir Selvi Bakan Soylu’nun mesajını paylaştı! ‘Festival yapacağız’

PKK terör örgütüne karşı operasyonların tüm kararlılığıyla sürdüğünü belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dönem sadece adı terör ile anılan Şırnak ilimizdeki Cudi dağını işaret ederek "İnşallah eylülde Cudi’de festival yapacağız" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "İnşallah eylülde Cudi’de festival yapacağız" dediğini aktardı.

Selvi'nin yazısına göre Soylu, “Cudi’de Hazret-i Nuh’un gemisinin olduğu Sefine diye bir alan var. Her yıl oralara gidilir, namazlar kılınır, dua edilirdi. Allah nasip ederse Sefine’ye eylülde çıkacağız. Bu yıl söz vermiştik festival yapacağız diye. Festivali yapacağız. Bir de Ağrı Dağı’na yürüyüşlerin açılması düşüncemiz var. Onun için biraz daha terörle mücadeleye asılacağız” ifadesini kullandı.

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