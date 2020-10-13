Abdülkadir Selvi aldığı duyumu paylaştı: Bence muhalefetin adayı Babacan

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifaklar üzerinden siyaset kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayının kim olacağı tartışması sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bomba bir kulis paylaştı.

Selvi'ye göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisinin aday olmaması halinde 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek.

Selvi, Abdullah Gül’ü ortak aday yapmak isteyen Kılıçdaroğlu’nun bu projesinden vazgeçmediğini yazdı. İsmini vermediği önemli bir siyasetçiden aldığı kulisi Selvi, köşe yazısında paylaştı:

"Bence asıl aday Babacan"

"Abdullah Gül ismi üzerine yoğunlaştığım bir sırada önemli bir siyasetçiden, 'Bence Gül değil, asıl adayları Ali Babacan' uyarısı geldi. Aynı siyasetçi Kılıçdaroğlu-Babacan görüşmesinden sonra tekrar aradı, iki lider arasındaki diyaloğa dikkat çekip Babacan tezinin güçlendiğini savundu."