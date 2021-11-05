Abdulkadir Selvi açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısının 'Asgari ücret ne kadar olacak?' başlıklı kısmında; Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan çıkış yollarını masaya yatırdı.

Selvi, şunları kaydetti:

"Bir süredir AK Parti'nin rakibi ne CHP ne İYİ Parti ne HDP. AK Parti'nin rakibi “Ekonomi Partisi” diye yazıyorum. AK Parti, 3 Kasım seçimlerinde milletimiz tarafından 2001 ekonomik ve siyasi krizine çare olarak getirildi. 19 yılını doldurduğu iktidarı sürecinde ekonomik kriz yaşatmadı. Milletin refahını artırdı. Ama son dönemde pandeminin de etkisiyle ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Dar gelirli vatandaşlarımız ekonomik sıkıntıyı daha derinden hissediyor. Erdoğan, Türkiye'yi 2001 krizinin ağır koşullarının içinden çıkarmış, 2008 yılındaki global krizin ülkemizi teğet geçmesini sağlamış, milli geliri yükseltmiş bir lider. Zaten kamuoyu araştırmalarında halkımız yine çare olarak Erdoğan'ı görüyor. Muhalefet liderlerinin kaldırdığı bir çöp yok ki millet Kılıçdaroğlu gelince ekonomiyi düzeltecek desin."

"Ekonomiyle ilgili sorunları çözmek en çok Erdoğan'ın yapabileceği bir şey" ifadelerini kullanan Selvi, sebebini de şu sözlerle açıkladı:

"Çünkü geçmişte yaptı. Ayrıca Erdoğan'ın insani yönü çok güçlü. O şimdiye kadar “Kimsesizlerin kimsesi olmuş” bir lider. Yoksul sofralarına bağdaş kurup onlarla aynı ekmeği paylaşmış birisi. Dahası Erdoğan ekonomiyi rakamlardan ibaret görmeyen bir lider. Fakir fukaranın yaşadığı geçim sıkıntısını yüreğinde hisseden birisi. O nedenle Erdoğan, ekonomik sorunlar çözülürken önceliğini insanların alım gücünün yükseltilmesine veriyor. “Ekonomik zorlukları vatandaşa yansıtmamak için çalışıyoruz” dedi. Hane halkının geçim seviyesini yükseltmek için bir çalışma yürütülüyor."

'Kimseyi tatmin etmeyecek'

Asgari ücret beklentisinin yükseltilmesinin doğru olmadığını söyleyen Abdulkadir Selvi, "Asgari ücretin artırılması da bunun başında geliyor. Ama asgari ücretle ilgili olarak yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil. Asgari ücretin yükseltilmesi yönünde çalışma yapılıyor. Asgari ücret net olarak 2 bin 825 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor. Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için bir dizi hazırlık yürütülüyor" dedi.