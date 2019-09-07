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Abdülkadir Ömür'ün son durumu! Abdülkadir Ömür kimdir?

Trabzonspor'un AEK ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. İşte, Abdülkadir Ömür'ün son durumu....

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:55
Abdülkadir Ömür'ün son durumu! Abdülkadir Ömür kimdir?

Trabzonspor'un AEK ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. İşte, Abdülkadir Ömür'ün son durumu....

Ameliyat olacak mı?

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın hafta içinde ameliyat edilmesinin planlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulüp internet sitesinde yer alan açıklamasında, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın ameliyat edileceğini duyurdu.

Abdülkadir Ömür'ün son durumu!

Güven açıklamasında, "Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrası, sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Ayrıca Ümit Milli Takımı'mızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür kimdir?

25 Haziran 1999 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Abdülkadir Ömür, futboldaki ilk adımlarını henüz 9 yaşındayken Trabzonspor altyapısında attı.

Genç oyuncu, Trabzonspor as takımıyla kariyerindeki ilk resmi maçına 2016 yılının Aralık ayında Atiker Konyaspor ile oynanan maçın 62. dakikasında oyuna dahil olarak çıkmıştı.

2016 yılında A takım formasını giyen Abdülkadir Ömür şimdiye kadar bordo-mavili formayla 77 maçta ter döktür. Abdülkadir Ömür çıktığı 77 maçta 10 gol atıp 18 asist yaptı.

Milli takım formasını 4 maçta giyen Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor ile olan mukavelesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:55
  1. Konya
  2. Abdülkadir Ömür'ün son durumu!
  3. Abdülkadir Ömür kimdir?
  4. Trabzonsporlu taraftarlar
  5. Süper Lig

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