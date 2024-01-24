Abdülkadir Ömür’ün bonservisi belli oldu! Galatasaray derken sürpriz: İstanbul ekibini duyurdular...

Futbola başladığı Trabzonspor'da 2016 yılında a takıma yükselen Abdülkadir Ömür, Türk futbolunun en yetenekli futbolcuları arasında yerini aldı.

O dönem geleceğe damga vurması beklenen isimler arasında başı çeken ve Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler alan Ömür, son dönemde düşüş yaşıyor.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde kadro dışı kaldı.

UMUT BOZOK'LA BİRLİKTE KADRO DIŞI BIRAKILDI

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Ayrıca iki futbolcuyla ilgili de disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Bordo-mavililerden yapılan açıklama şöyle;

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"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.

Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer aldığı söylenen Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'un bonservis beklentisi belli oldu.

Bordo-mavili ekip, yıldız futbolcusu için en az 8 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

Oyuncudan bonservis kazanmak isteyen Trabzonspor, kulübe gelen teklifleri de bu yönde değerlendirecek.

İSTANBUL EKİBİ EN YÜKSEK TEKLİFİ VERDİ

Sports Digitale'in haberine göre; Abdülkadir Ömür için Hull City'nin yanı sıra Pendikspor ve Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.

Haberde Trabzonspor'a en yüksek teklifle gelen takımın Pendikspor olduğu belirtildi. Ancak Abdülkadir Ömür, Pendikspor'da forma giymeye sıcak bakmıyor.

Bir diğer İstanbul ekibi Başakşehir ise henüz bonservis görüşmelerinde Pendikspor ile yakın seviyeye çıkmadı.

Ara transfer döneminde yeni takımına imza atmasına kesin gözüyle bakılan Abdülkerim Ömür için görüşmeler devam ediyor.