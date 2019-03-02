Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber geldi

Sezonun ikinci yarısında sağ ayak topuğundaki ağrıların artması nedeniyle beklenilen performansı sergileyemeyen Abdülkadir Ömür, ligde son oynanan Göztepe ve kupadaki Ümraniye maçlarında forma giyememişti. Bu sürede Trabzon'da kalarak tedavisi yapılan Abdülkadir Ömür, daha sonra kulübün eski doktoru Ufuk Şentürk'e gözükmek üzere Almanya'ya gitti.

2 maçta forma giyemeyecek

Avrupa'nın en önemli hastanelerinden Charite Hastanesi'nde Kalça ve Diz Protezi Bölümü Başkanı olan Şentürk'e gözüken Abdülkadir'in tedavi amacıyla en az 1 hafta daha Almanya'da kalmasına karar verildiği kaydedildi. 19 yaşındaki futbolcunun bu nedenle Kasımpaşa ve ardından Akhisar ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi.