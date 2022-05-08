Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında tarihinin en erken şampiyonluğuna kavuştu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girdi. Abdülkadir Ömür’ün, şampiyonluk maçı bitiminde sahada taraftarca kuşatıldığı ve sevgi gösterileri sırasında fenalık geçirdiği görüntüler de sosyal medyada ortaya çıktı.

Abdülkadir Ömür sağlık durumu nasıl?

Abdülkadir Ömür, ligin 36'ncı haftasında deplasmasmanda oynanan Atakaş Hatayspor maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonluk maçı sonrası sahada yaşadığı zor anlara ilişkin olarak, "Boğazımdan tutuyorlar, biri formamı çekmeye başladı. Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. Ağabey nefes alamıyorum dedim. Bırakın da beni nefes alayım. Sevineceğiz diye adamın biri kramponumu çıkarmaya çalışıyor. Bayılacak gibi oldum. O zaman ciddiye aldılar beni." ifadesini kullandı.

Abdülkadir Ömür kimdir?

Abdülkadir Ömür 25 Haziran 1999 tarihinde Çarşıbaşı, Trabzon'da doğdu. Orta saha mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. Ömür, futbola okul takımlarında oynayarak başladı ve Trabzon'daki okullara gidip seçme yapan Trabzonspor hocaları tarafından keşfedildi. 2011'de filiz lisans çıkartıldı. 2012-13 sezonunda U-14 takımı ile Türkiye finallerine kaldı ve dördüncülük yaşadı. 2014-15 sezonunda U-16 ile Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

20 Temmuz 2015'te profesyonel sözleşme imzaladı. Kasım 2015'te UEFA'nın internet sitesinde "haftanın genç yeteneği" olarak lanse edildi ve oyun tarzı Lionel Messi ve Gheorghe Hagi'ye benzetildi.12 Ocak 2016'da Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 65. dakikada teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil edilerek ilk resmi maçına çıktı. Bir sonraki sezon Trabzonspor U-21'de oynarken Ersun Yanal yönetimindeki A takım ile çalışmalara devam etti. 5 Ekim 2016'da The Guardian tarafından yayınlanan '99 doğumlu 60 yetenek listesinde Türkiye'den yer alan tek futbolcu oldu. 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir ile oynanan maçta son sekiz dakika şans bularak ilk Süper Lig maçına çıktı. 22 Aralık 2016'da Kızılcabölükspor ile oynanan kupa maçında kariyerinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, 5-0 kazandıkları maçta ilk golünü de kaydetti.

2017-18 sezonu Ömür'ün tamamen A takıma yükseldiği sezon oldu. Düzenli olarak forma şansı bulan futbolcunun adı Bayern Münih ve Atletico Madrid ile anıldı. Ligde iki asist yaptıktan sonra ilk Süper Lig golünü 15 Ekim 2017'de Akhisar Belediyespor'a 6-1 yenildikleri maçta kaydetti. 2012'de U14 kadrosuna dahil edilerek millî kariyerine başladı. 5 Ekim 2017'de ilk defa Ümit millî futbol takımı forması giydi. A millî takım ile ilk maçına 30 Mayıs 2019'daki Yunanistan maçıyla çıktı.