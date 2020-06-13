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Ekonomi

Abdülkadir Ömür iddialı konuştu: İki kupayı da istiyoruz

Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Abdülkadir Ömür yaptığı açıkalmada, Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 00:28:00 -
Abdülkadir Ömür iddialı konuştu: İki kupayı da istiyoruz

İki kupayı da kazanmak istediklerini dile getiren Abdülkadir Ömür, "Hepimiz için zorlu bir süreçti, iyi başladık. Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz" dedi.

Trabzonsporlu futbolcuların bir hayali olduğunun altını çizen Abdülkadir Ömür, "Bir buçuk aydır çok iyi çalıştık, bir hayalimiz var. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

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