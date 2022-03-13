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Spor Abdülkadir Ömür: Bir hayalimiz var
Spor

Abdülkadir Ömür: Bir hayalimiz var

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, 4-2 yendikleri Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 04:23:00 -
Abdülkadir Ömür: Bir hayalimiz var

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi 4-2 yendi. Karşılaşmada 2 gol atarak yıldızlaşan Abdülkadir Ömür mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür'ün açıklamaları şöyle:

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Kazandığımız için çok mutluyuz. Uzun süre sonra şampiyon olmak istiyoruz. İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Her zaman belirttiğim gibi saha içindeki aile ortamını koruduğumuzda şampiyon olmama ihtimalimiz yok. Elimizde çok kaliteli oyuncular var. Girenler çıkanlar fark etmiyor. Bugün ben ön plana çıktım ama Visca abi ve Nwakaeme inanılmaz oynadılar.

"Bir hayalimiz vardı"

Nwakaeme bizim için çok önemli, tarif edemediğimiz bir isim. Beni çok güldürür kendisi. Bana Messi diye seslenir, ben de ağabey diye seslenirim. Umarım bu kupayı beraber kaldırırız. Bir hayalimiz var. Kalan maçlarımızın hepsini kazanmak istiyoruz. Tarihin en erken şampiyonu olmak istiyoruz.

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