Abdulkadir Karaduman'ın başörtüsü desteğine Saadet'ten ilk yorum: Biz henüz karar vermedik, inisiyatif alabilir!

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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, başörtüsü kapsamında hazırlanan yeni Anayasa teklifi için imza verdi.

Karaduman ile birlikte, teklife imza atan milletvekili sayısı 337'ye yükseldi.

Karaduman'ın imzası, kamuoyunda "6'lı masadan başörtüsü teklifine ilk destek" şeklinde yorumlandı.

Gözlerin çevrildiği Saadet Partisi'nden ise, Karaduman'ın inisiyatif aldığı, Saadet'in teklife olumlu baktığı ancak henüz bir karara varmadığı açıklandı.

Görüşleri belli imiş ama...

Gelişmeye ilişkin açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, bir yandan kamuoyunun Saadet’in başörtüsü konusundaki görüşünü bildiğini belirterek, “Bunu tartışma konusu yapmaya bile gerek yok” dedi, diğer yandan da partilerinin henüz karar vermediğini söyledi:

Milletvekilinin doğası gereği anayasa değişikliğinde inisiyatif alabilir. Aldığı inisiyatiften dolayı herhangi bir problem görmüyoruz. Bizim de genel eğilimimizin müspet olduğunu söyleyebilirim. Ama parti kurullarımızda bu konuyu resmi bir karara dönüştürmüş değiliz.

Bu konuda genel eğilimimiz belli ama yine de altı siyasi parti olarak bu konuda bir istişare süreci yürütüp sonuç almayla ilgili bir yol belirleyip yetkili kurullarımızda görüşmüş olacağız.