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Spor

Abdulkadir Bitigen'in koronavirüs test sonucu açıklandı mı?

Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen’e Covid-19 testi yapıldı. Peki Abdulkadir Bitigen'in koronavirüs test sonucu açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-07-11 14:50:00 - 2020-07-11 14:51:16
Abdulkadir Bitigen'in koronavirüs test sonucu açıklandı mı?

Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen’in Covid-19 test sonucu negatif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli hakemlerinden olan Abdulkadir Bitigen’in ikinci kez uygulanan koronavirüs test sonucu negatif çıktı.

TFF tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan ancak Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen ve karantina altına alınan Kayseri Bölgesi hakeminin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14  günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir. Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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