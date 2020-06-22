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Spor

Abdulkadir Bitigen’e VAR görevi

Kayseri Bölgesi Süper Ligi Hakemi Abdulkadir Bitigen, bugün oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçında VAR Hakemi olarak görev yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:28:24 -
Abdulkadir Bitigen’e VAR görevi

Kayseri Bölgesi Süper Ligi Hakemi Abdulkadir Bitigen, bugün oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçında VAR Hakemi olarak görev yapacak.


Son zamanlarda görev yaptığı maçlarda performansı ve yönetimi ile takdir toplayan Abdulkadir Bitigen ligin 28. haftasının kapanış karşılaşmasından biri olan Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçına görevlendirildi. Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak.


VAR Hakemi olarak görev yapacak olan Abdulkadir Bitigen’in yanı sıra AVAR Hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.

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