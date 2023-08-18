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Gündem

Abdulkadir Bayraktutar'ın hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-08-18 23:49:00 - 2023-08-19 00:56:32

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel'de meydana gelen korkunç trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel'de kontrolden çıktı.

Bayraktutar, tünel duvarına çarpan aracında sıkıştı. Araçtan yaralı halde kurtarılan Bayraktutar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet tarafından kaza anına ait görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

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