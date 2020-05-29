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Aktüel

Abdülhamit Han Camiinde ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı

Kahramanmaraş’ta cuma namazı, Abdülhamit Han Camiinde yaklaşık 700 kişinin katılımıyla sosyal mesafeli kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:53:24 -
Abdülhamit Han Camiinde ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı

Kahramanmaraş’ta cuma namazı, Abdülhamit Han Camiinde yaklaşık 700 kişinin katılımıyla sosyal mesafeli kılındı.


Ülke geneli korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta camilerde namazların kılınmasına kısıtlama getirilmesinin ardından yeniden camilerde cemaatle namaz kılınmasına başlandı.


Kahramanmaraş’ta da müftülük tarafından belirlenen camilerde cuma namazı kılındı. Türkiye’nin en büyük camileri arasında yer alan Abdülhamit Han Camiinde ise yaklaşık 700 kişinin katılımıyla cuma namazı idrak edildi. Namaz öncesi cemaatin ateşi ölçülüp el dezenfektanı ile hijyen kuralları uygulanarak maske takan vatandaşlar namazı sosyal mesafe ile kıldı.


Caminin tuvalet ve çeşmeleri kullanıma kapatılırken, imam ve cemaat cami bahçesinde cuma namazını eda etmiş oldu.


Cami imam hatibi Salih Akben, “Tedbir ve önlemlerimizi alarak maske, el hijyeni ve sosyal mesafe ile cuma namazını kıldık. Hem sevinçliyiz hem de mutluyuz. Cemaatimizin sosyal mesafeli namazlarını kılabilmeleri için aralarda çizgiler çektik ve oralarda namazlarını kıldılar. Yaklaşık 700 kişilik bir sayı belirlendi” diye konuştu.


Mustafa Temirci isimli bir vatandaş ise, “Cuma namazının kılınması bizim için çok güzel oldu inşallah devamı gelir ve Ramazan ayını çok buruk geçirdik camilere gidemedik” diye konuştu.

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