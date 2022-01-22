Abdülhamit Gül'den "Sedef Kabaş" açıklaması: Hak ettiği karşılığı bulacak

Sözde gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanlığı makamını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı TELE 1 televizyonundaki canlı yayında skandal sözlerle hedef aldı.

Olay sonrası soruşturma başlatılırken, Kabaş gece saatlerinde gözaltına alındı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sedef Kabaş ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sedef Kabaş'ın skandal ifadelerle Başkan Erdoğan'ı hedef almasını lanetlediğini ifade eden Gül, Kabaş'ın adalet önünde hak ettiği karşılığı alacağını sözlerine ekledi.

Bakan Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır."

Ne olmuştu?

CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Sedef Kabaş, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile katıldığı Tele1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik skandal sözler sarfetti.

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" şeklinde küstah ifadeler kullandı.

Kabaş'ın edepten yoksun rezil sözlerine çok sert tepki yağdı.