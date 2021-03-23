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Gündem Abdülhamit Gül'den dikkat çeken kadına karşı şiddet açıklaması
Gündem

Abdülhamit Gül'den dikkat çeken kadına karşı şiddet açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yaptığı açıklamada "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:45:00 -
Abdülhamit Gül'den dikkat çeken kadına karşı şiddet açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.

Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız.

Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum.

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