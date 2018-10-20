Abdulhamit Gül: Stratejik planı kasımda paylaşacağız

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;

"Yargının fiziki, teknik altyapısını geliştirmeyi, performansa dayalı sistem kurmayı, yargısal etik ve yargıda şeffaflığı geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm bunların sonucu olarak da hizmetlerden vatandaşın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz"

"Cumhuriyetimizin 100. yılında daha güçlü bir hukuk sistemini, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini burada oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni yargı reformuyla ve stratejik planla hızlı işleyen bir yargı sistemi oluşturacağız"