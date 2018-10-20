0553 313 94 23

Abdulhamit Gül: Stratejik planı kasımda paylaşacağız

Adalet Bakanı Gül, "Hem stratejik planı hem de yargı reformunu güncelliyoruz.  Çalışmalarımızı kasım sonunda tüm Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmayı  hedefliyoruz" dedi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:31
Abdulhamit Gül: Stratejik planı kasımda paylaşacağız

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;

"Yargının fiziki, teknik altyapısını geliştirmeyi, performansa  dayalı sistem kurmayı, yargısal etik ve yargıda şeffaflığı geliştirmeyi  hedefliyoruz. Tüm bunların sonucu olarak da hizmetlerden vatandaşın memnuniyetini  artırmayı amaçlıyoruz"

"Cumhuriyetimizin 100. yılında daha güçlü bir hukuk sistemini, güven  veren ve erişilebilir bir adalet sistemini burada oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni  yargı reformuyla ve stratejik planla hızlı işleyen bir yargı sistemi  oluşturacağız"

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:31
  1. Abdulhamit Gül

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Star Rafinerisinden 1.5 milyar dolarlık katkı
    1. Star Rafinerisinden 1.5 milyar..
    2. Yemen'de yaşam mücadelesi
    3. ÖTV’den 164 milyarlık gelir
    4. Khabib Nurmagomedov- Floyd Mayweather..
    5. ‘Çöldeki Davos’ battı
    6. Eylül’de kurulan şirket sayısı yüzde..
    7. Adalet Bakanı: Çalışmalarımızı, kasım..
    8. Çalışan yerine işten tasarrufla..
    9. AK Parti’den ‘ Cemal Kaşıkçı’..
    10. Cuntacı Sisi istedi, Kral Salman görüştü
    11. 4 kıtadan geldiler, iş için..
    12. Milli ve yerli hamle gurur kaynağı..
    13. Bakanlık açıkladı: İlk özel endüstri..
    14. Milli tekvandocu Tatar'dan bronz madalya
    15. Bakanlık duyurdu: Cumhurbaşkanı..
    16. ABD jetleri camiyi vurdu!
    17. BDDK’dan Bank of China’ya destek ve..
    18. Lübnan tezkeresi Resmi Gazete’de
    19. Boğaz'da yunus şovu
    20. Oxford'da Kılıçdaroğlu'nu terleten AK..
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"