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Kadın - Aile Abdulhamit Gül: 'Şiddete karşı duruşuyla, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum'
Kadın - Aile

Abdulhamit Gül: 'Şiddete karşı duruşuyla, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Şiddete karşı duruşuyla, kararıyla ve gerekçesiyle yüreklere su serpen, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 09:31:00 -
Abdulhamit Gül: 'Şiddete karşı duruşuyla, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde yargıdan çok değerli ve anlamlı bir yaklaşıma tanık olduk. Şiddete karşı duruşuyla, kararıyla ve gerekçesiyle yüreklere su serpen, vicdanlara tercüman olan yargı mensuplarını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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