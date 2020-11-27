  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu'na 'salça' oldular
Gündem

Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu'na 'salça' oldular

Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu'nun Twitter'dan 'salça' satışına dair yaptığı paylaşım Osmanlı düşmanları tarafından hedef gösterildi. 'Şehzedeler ne duruma düştü' yorumları yapılırken Osmanoğlu'nun, paylaşımı yardım amacıyla yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 21:47:00 -
Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu'na 'salça' oldular

Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu sosyal medya hesabından satılık ev yapımı salça paylaşımında bulundu. Twitter'da gündeme oturan Osmanoğlu'nun bu paylaşımı art niyetli sosyal medya kullanıcıları tarafından "şehzadeler ne hale düştü" yorumlarına sebep oldu. Ancak Osmanoğlu'nun paylaşımındaki gerçek bambaşka çıktı...

Abdülhamid'in torununa alçak saldırı

2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu sosyal medya hesabından "Ev yapımı salça" duyurusu yaptı. Osmanoğlu, aynı tweette ikinci el bilgisayarlara ilişkin duyuru da yaptı.

Osmanoğlu'nun bu paylaşımı üzerine Osmanlı düşmanları Osmanoğlu'nu linç etti. Sosyal medyadan "şehzadeler ne hale düştü" yorumları yaparak Abdülhami'in torununu küçük düşürmek istediler.

Ancak paylaşımın aslı bambaşka çıktı. Osmanoğlu, bu paylaşımını ihtiyaç sahibi bir kişiye yardım amacıyla yaptığını açıkladı.

İşte Osmanoğlu'nun o paylaşımı:

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip
Aktüel

Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip

Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Şiyak şehrinin belediye başkanlığını yapan Türkiye mezunu Elton Arbana, Türkiye'de edindiği tecrübeleri ül..
Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na salvolar! Yerden yere vurdu
Gündem

Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na salvolar! Yerden yere vurdu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya üzerinden taksiciler ile kavga eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. İmamoğlu..
İmzalar atıldı! Rusya'dan Su-57 savaş uçaklarını aldılar
Dünya

İmzalar atıldı! Rusya'dan Su-57 savaş uçaklarını aldılar

Rus medyası, Cezayir’in Moskova ile 14 adet Su-57 av bombardıman uçağı için tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bu alımla birlikte Ceza..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay