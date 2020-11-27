Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu'na 'salça' oldular

Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu sosyal medya hesabından satılık ev yapımı salça paylaşımında bulundu. Twitter'da gündeme oturan Osmanoğlu'nun bu paylaşımı art niyetli sosyal medya kullanıcıları tarafından "şehzadeler ne hale düştü" yorumlarına sebep oldu. Ancak Osmanoğlu'nun paylaşımındaki gerçek bambaşka çıktı...

Abdülhamid'in torununa alçak saldırı

2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu sosyal medya hesabından "Ev yapımı salça" duyurusu yaptı. Osmanoğlu, aynı tweette ikinci el bilgisayarlara ilişkin duyuru da yaptı.

Osmanoğlu'nun bu paylaşımı üzerine Osmanlı düşmanları Osmanoğlu'nu linç etti. Sosyal medyadan "şehzadeler ne hale düştü" yorumları yaparak Abdülhami'in torununu küçük düşürmek istediler.

Ancak paylaşımın aslı bambaşka çıktı. Osmanoğlu, bu paylaşımını ihtiyaç sahibi bir kişiye yardım amacıyla yaptığını açıkladı.

İşte Osmanoğlu'nun o paylaşımı: