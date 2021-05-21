  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
“Bizi ısırmaya çalışanların dışlerini kıracağız”
İstanbul trafiğini kilitleyen kaza
Kırıkkale'de suç örgütlerine operasyon
Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı
Aktüel Abdülhamid’in okulunda tarım devrimi
Aktüel

Abdülhamid’in okulunda tarım devrimi

Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarım arazilerine ekilmeye başlanan mor patatesten yüksek verim bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:14:00 -
Abdülhamid’in okulunda tarım devrimi

Milli Eğitim Bakanlığının Ar-Ge merkezlerinden olan ve Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan okul, Türk tarımının gelişmesi için ziraatçılar yetiştiriyor. Lisenin tarım arazilerinde yapılan çalışmada mor patates ekimine uygun olduğu belirlendi. Bunun üzerine lisenin 30 dönümlük arazisine mor patates ekildi.

“Yerli ve milli üretimin öncüsü olmayı hedefliyoruz”

Mor patatesin kilogram fiyatının 25 ila 60 lira arasında değiştiğini dile getiren okul müdürü Ali Cihan, “30 dönüm araziden 60 ton mor patates kaldırmayı hedefliyoruz. Ürünü aldıktan sonra da pazarlama aşamasında zincir marketlerin oldukça yoğun talebi var. Temelleri 130 yıl önce Sultan Abdülhamid Han tarafından atılan Hamidiye Ziraat Mektebinde modern tarımı geleneksel tarımla harmanlayarak yerli ve milli üretimin öncüsü olmayı hedefliyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karne notları ilkokul, ortakokul lise bu sene karne notları nasıl verilecek?
Eğitim

Karne notları ilkokul, ortakokul lise bu sene karne notları nasıl verilecek?

Karne notları neye göre verilecek? Karne notları nasıl verilece, ilkokul, ortaokul, lise? soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak edil..
İstanbul'un bir ilçesine giriş-çıkışlar kapatıldı
Gündem

İstanbul'un bir ilçesine giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde polis ekipleri 100 araç ve 150 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, denetim noktalarında şüph..
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in zulmünün yıllar geçse de unutulmayacağını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay