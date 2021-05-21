Abdülhamid’in okulunda tarım devrimi

Milli Eğitim Bakanlığının Ar-Ge merkezlerinden olan ve Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan okul, Türk tarımının gelişmesi için ziraatçılar yetiştiriyor. Lisenin tarım arazilerinde yapılan çalışmada mor patates ekimine uygun olduğu belirlendi. Bunun üzerine lisenin 30 dönümlük arazisine mor patates ekildi.



“Yerli ve milli üretimin öncüsü olmayı hedefliyoruz”



Mor patatesin kilogram fiyatının 25 ila 60 lira arasında değiştiğini dile getiren okul müdürü Ali Cihan, “30 dönüm araziden 60 ton mor patates kaldırmayı hedefliyoruz. Ürünü aldıktan sonra da pazarlama aşamasında zincir marketlerin oldukça yoğun talebi var. Temelleri 130 yıl önce Sultan Abdülhamid Han tarafından atılan Hamidiye Ziraat Mektebinde modern tarımı geleneksel tarımla harmanlayarak yerli ve milli üretimin öncüsü olmayı hedefliyoruz” dedi.