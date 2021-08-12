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Gündem Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'ndan Altındağ mesajı! 'Müslüman Türk'ün töresinde kalleşlik yoktur'
Gündem

Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'ndan Altındağ mesajı! 'Müslüman Türk'ün töresinde kalleşlik yoktur'

Sultan Abdulhamid Han'ın torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu, Ankara Altındağ'da yaşanan tehlikeli provakasyonu değerlendirdi. Osmanoğlu, "Müslüman Türk'ün töresinde kalleşlik yoktur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 18:07:00 -
Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'ndan Altındağ mesajı! 'Müslüman Türk'ün töresinde kalleşlik yoktur'

 Yeniakit.com.tr 

Sultan Abdulhamid Han'ın torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu, yeniakit.com.tr aracılığıyla 'provakasyona gelmemeliyiz' çağrısında bulundu.

Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu, Ankara Altındağ'da yaşanan tehlikeli provakasyona dikkat çekti. Suriyelilerin evinin taşlanmasını değerlendiren Osmanoğlu, "Müslüman Türk'ün töresinde kalleşlik yoktur. Sebebi ne olursa olsun, töremizde, içinde çocuk ve kadınların olduğu hâneye saldırı olmaz, olamaz. Bu ister mülteci olsun, ister sığınmacı olsun isterse gâvur olsun. Bizler, bizlere sığınanlara kucak açmış bir neslin torunlarıyız." dedi.

'Kişisel bir suç tüm toplumu bağlamaz'

Ecdadımızdan gelen şuura sahip çıkmamız gerektiğini belirten Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu, şöyle devam etti:

"Nasıl ki suç kişiseldir bir toplumu bağlamaz ise, Ankara'da bir kardeşimizin vefatına neden olan olay da kişiseldir, bir toplumu bağlamaz. Her milletin iyisi olduğu gibi içlerinden kötüleri de çıkabilir. Bunu göz önünde bulundurarak milletimizi bu gibi konularda daha itidalli ve sorumluluk sahibi olmaya davet ediyorum. Rab'bim bizleri fitneden muhafaza eylesin. Birliğimizi dirliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Selam ve dua ile."

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