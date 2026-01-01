  • İSTANBUL
Gündem Abdülhamid Han’ın 4’üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'ndan Filistin’e destek mesaj
Abdülhamid Han’ın 4’üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Filistin’e destek mesajında "Bilsinler ki Osmanlı torunları onları asla yalnız bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz" sloganıyla Galata Köprüsü’nde tarihi bir buluşma gerçekleştirildi.

Yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü’nde 3’üncüsü düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.

Alanda basın mensuplarına konuşan Abdülhamid Han’ın 4’üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Bizim burada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Gazze, Filistin bize dedelerimizden emanet, biz de bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gerek buradan olsun gerek sosyal medyadan olsun emanete sahip çıkıyoruz. Katil İsrail zulmetmeye devam ediyor. Biz de her zaman katilsin İsrail diyoruz. Biz de İsrail’in karşısındayız. Filistin halkının yanındayız. Bunu her fırsatta her yerde dile getiriyoruz. İsrail’in bu barış sürecine uymadığını ve hala zulmettiğini düşünüyorum. Gazze, Filistin kanayan yaramız. Oralar dedelerden kalan emanet. Bizim de o emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Her sene burada toplanıyoruz. Bilsinler ki Osmanlı torunları onları asla yalnız bırakmayacaktır" dedi.

