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Gündem Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin (k.s.) sözleri üzerinden hedefe konulan İhsan Şenocak Hoca, linç kampanyasına böyle cevap verdi!
Gündem

Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin (k.s.) sözleri üzerinden hedefe konulan İhsan Şenocak Hoca, linç kampanyasına böyle cevap verdi!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 02:32:00 -
Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin (k.s.) sözleri üzerinden hedefe konulan İhsan Şenocak Hoca, linç kampanyasına böyle cevap verdi!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Yeni Akit'te bir köşe yazısındaki röportajının muhalif medya tarafından bağlamından kopartılıp hedef haline getirilmesine cevap verdi. Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin (k.s.) "Hiçbir amelime güvenmiyorum. Lakin Allah-u Teala'nın düşmanlarına düşmanlığım var." sözüne atıfta bulunduğunu belirten Şenocak, "Bütün mukaddesatıma kast edenlere karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir." dedi.

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, başta FETÖ'nün internet sitesi Samanyoluhaber olmak üzere CHP yandaşları ve sol medya tarafından kırpılmış ifadelerle yine hedefe kondu.

Dr. Şenocak, Yeni Akit'te yayımlanan bir köşe yazısında, muhalefet partilerinin seçim beyannamelerinde yer alan, "İmam Hatipleri kapatacağız", "Müftülüklerden nikah kıyma yetkisini alacağız", "Eşcinsel bireylerin haklarını yasa ile koruyacağız", "Kadının beyanı doğrultusunda kürtajı yasal hale getireceğiz", "Tarikat ve cemaatlerin kapısına zincir vuracağız" gibi vaatlerini eleştirerek, kısa bir zaman önce yaşanan olaylara da dikkat çekip 28 Şubat'ı hatırlatarak dindarlara o dönem zulmedenlere tepkisini dile getirdi.

İslam'a savaş açılan faaliyetlerden birkaçı!

Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından Eskişehir'de CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yönetiminde bulunduğu Çağdaş Okulları'nın, depremzede bir öğrenciyi başörtüsünden dolayı kabul etmemesi, CHP'li Mahmut Tanal'ın 'başörtülü avukat olamaz' diyerek  yargıya başvurması, eşcinsel sapkınların kendilerinden yana tavır sergiledikleri için CHP'ye teşekkür etmesi, CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kursları için 'ortaçağ zihniyeti' ifadelerini kullanması gibi CHP'nin İslam'a adeta savaş açarcasına faaliyetleri açık beyan ortadayken, köşe yazısında, dindarların bu zihniyettekilere oy vermesinin vebal olacağına dikkat çekildi.

Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin (k.s.) sözlerini aktardı!

Yakın geçmişten örnekleri hatırlatan Dr. Şenocak, CHP içindeki bir kesimin İslam'a öfkesinin olduğunu belirterek, üstad Necip Fazıl'ın hocası Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin (k.s.) sözü olan "Hiçbir amelime güvenmiyorum. Lakin Allah-u Teala'nın düşmanlarına düşmanlığım var." ifadelerini aktardı.
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İhsan Şenocak'a linç kampanyası

Dr. Şenocak'ın sözlerinin bir kısmı köşe yazısında yer alırken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli olduğu günden beri Şenocak Hoca'ya düşmanlık besleyenler, yazıdaki ifadeleri de bağlamından kopartarak, kırpılmış kısımlarla kamuoyu oluşturup, Şenocak Hoca hakkında linç kampanyası başlattı.

Köşe yazısında, kullanmış olduğu ifadelerin özetinin yanlış anlaşılmaya sebep olduğunu ve yazıda yer alan ifadelerin de muhalefete yakın medya tarafından bağlamından kopartıldığını belirten Dr. Şenocak, hakkındaki linç kampanyasına cevap verdi.

"Mukaddesatıma karşı çıkanlara karşıyım'

"Benim dikkat çektiğim ifade, üstad Necip Fazıl'ın hocası Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin (k.s.) sözüydü." diyen Dr. Şenocak, "Hem röportajda vermiş olduğum ifadelerin yazıda tamamen kullanılmayarak özetinin çıkarılması hem de kullanılan kısmın muhalefete yakın medya tarafından bağlamından koparılması sebebi ile sanki durup dururken seçimlere ilişkin bir açıklama yapmışım gibi sözlerim çarpıtıldı. Burada tekrar ediyorum, Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri (k.s.) gibi benim de dinime, imanıma, bütün mukaddesatıma kast edenlere karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir." ifadelerini kullandı.

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