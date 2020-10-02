Abdul Hamid'den çok sert Ermenistan-Azerbaycan açıklaması

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu’ndan (MAPIM) Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin açıklama geldi.

MAPIM Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında sivilleri hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

Sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Abdul Hamid "Sivil halkın zarar göreceği askeri çatışmalardan ziyade barışçıl müzakerelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni işgaline de değinen MAPIM Genel Başkanı, "Hatırı sayılır bir Azerbaycanlı azınlığın yaşadığı toprakları işgal eden Erivan destekli Ermeni ayrılıkçıların, durumu daha da kötüye götürmesine izin verilmemelidir" ifadelerini kaydetti.

"Ayrılıkçı hareket, bölgede en az 30 bin kişinin ölümüne ve binlerce insanın yurtlarından edilmesine sebebiyet vermiştir" yorumu yapan Abdul Hamid, bölgede 1994'te sağlanan ateşkesin yeniden tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.