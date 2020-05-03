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Spor

Abdoulay Diaby’e bomba teklif

Beşiktaş’ın sezon başında 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Sporting Lizbon’dan kiraladığı Abdoulay Diaby, sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sezonun tamamlanmayısla kulübüne dönecek olan Diaby'nin Belçika Ligi ekibi Standard Liege'nin takibinde olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:28:00 -
Abdoulay Diaby’e bomba teklif

Beşiktaş'ın büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby, Siyah Beyazlı forma altında gösterdiği performansla vasatı aşamamıştı. Siyah Beyazlı ekibin 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı tecrübeli futbolcu, sezonun tamamlanmasıyla Sporting Lizbon'a geri dönecek.

Teknik direktör Ruben Amorim’in sezon başı kampında 28 yaşındaki futbolcuyu görmek istediğini iddia eden Portekiz basını, şimdi de Diaby'ye talip olduğunu okurlarına duyurdu.

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