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Dünya ABD’nin yeni tuzağı! ‘Artık askeri müdahaleler kullanmayacağız’
Dünya

ABD’nin yeni tuzağı! ‘Artık askeri müdahaleler kullanmayacağız’

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Joe Biden yönetiminin dış politika açılımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 10:43:00 -
ABD’nin yeni tuzağı! ‘Artık askeri müdahaleler kullanmayacağız’

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nda "Amerikalılar için Dış Politika” adlı konuşmasında, dış politikadaki yanlışlara dikkat çekti. "Masraflı askeri müdahaleler ile demokrasi tesis etmeye çalışmayacağız." dedi

"Diplomasiyi öne çıkaracağız"

Otoriter rejimleri güç kullanarak devirmeyeceklerini belirten Blinken, "Geçmişte bu taktikleri denedik, işe yaramadı." dedi. Afganistan ve Ortadoğu örneklerini dile getirerek, kalıcı bir barış için askeri gücün sınırlı olduğunu, diplomasiyi öne çıkaracaklarını söyledi.

Askeri müdahale için açık kapı bıraktı

Blinken yine de askeri müdahale için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Askeri güç kullanmak zorunda kalınırsa Amerikan kanunları çerçevesinde ve Amerikan halkının rızası olursa yapacaklarını söyledi.

Çin ile ilişkilerinin bu yüzyılın en büyük jeopolitik imtihanı olduğunu belirten Blinken, gerektiğinde rekabet gerektiğinde işbirliği yapacaklarını söyledi.

Blinken, ülkesinin Çin'in oluşturmaya çalıştığı dünya düzenine meydan okuyabilecek tek ülke olduğunu kaydetti.

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Yorumlar

Türkiyem

Savaşarak ülkelere bir şey yabamayacağini anlayan büyük şeytan ülkeleri icerden karişiklik cikararak yikmaya calişacak munafiği karşı icerdeki işbirlikçileri iyi dakib Edib edkisiz hale gedirmeliyiz yaşasin İslam
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Zekeriya gökçe

Hey sizlerde görüyor duyuyorsunuz. Bu ABD için yeni bir açıklama değil. Önemli olan açıklamalara değil mevcut duruma bakmalıyız. Bilindiği için bizim bölgeyi örnek verelim pkk fetö deaş jpk... daha bir çok terör örgütlerini bölgedeki devletlerin gücü azalsın sonra “ böl parçala yut “ Afganistan Hindistan Irak İran Suriye Filistin Arabistan.... hepsinin içinde
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