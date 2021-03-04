ABD’nin yeni tuzağı! ‘Artık askeri müdahaleler kullanmayacağız’

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nda "Amerikalılar için Dış Politika” adlı konuşmasında, dış politikadaki yanlışlara dikkat çekti. "Masraflı askeri müdahaleler ile demokrasi tesis etmeye çalışmayacağız." dedi

"Diplomasiyi öne çıkaracağız"

Otoriter rejimleri güç kullanarak devirmeyeceklerini belirten Blinken, "Geçmişte bu taktikleri denedik, işe yaramadı." dedi. Afganistan ve Ortadoğu örneklerini dile getirerek, kalıcı bir barış için askeri gücün sınırlı olduğunu, diplomasiyi öne çıkaracaklarını söyledi.

Askeri müdahale için açık kapı bıraktı

Blinken yine de askeri müdahale için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Askeri güç kullanmak zorunda kalınırsa Amerikan kanunları çerçevesinde ve Amerikan halkının rızası olursa yapacaklarını söyledi.

Çin ile ilişkilerinin bu yüzyılın en büyük jeopolitik imtihanı olduğunu belirten Blinken, gerektiğinde rekabet gerektiğinde işbirliği yapacaklarını söyledi.

Blinken, ülkesinin Çin'in oluşturmaya çalıştığı dünya düzenine meydan okuyabilecek tek ülke olduğunu kaydetti.