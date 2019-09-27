ABD'nin yeni parti hamlesi deşifre oldu! 'İYİ Parti, Saadet Partisi ve Ali Babacan...'

Ahmet Davutoğlu ve Babacan’ın yeni parti kuracağını açıklamasının ardından ABD'nin yeni ittifak senaryolarını siyasetin gündeminde. Bu kapsamda İyi Parti, Saadet Partisi ve Babacan'ın kuracağı ittifak ile Ak Parti'den kopacak seçmenin yönlendirilmesi hedefleniyor. İkinci ittifakın ise CHP ile PKK'nın siyasal uzantısı HDP arasında olacağı belirtiliyor.

Türkiye dört bir yandan terör tehdidi ile mücadele ederken ABD düğmeye bastı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan siyaset sahnesine çıktı. Yeni ittifak senaryoları konuşulmaya başlandı.

Yerel seçimlerin ardından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yeni parti kuracağını açıklamıştı. İki partinin de ekim ya da kasım ayında kurulması bekleniyor.

"Amerika'nın planı var"

Kurulacak yeni partilerin ardından ise siyasette yeni ittifaklar gündeme geldi. Kulislerde Millet İttifakı’nın bölüneceği ve yeni bir ittifakın ortaya çıkacağı konuşuluyor. Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik konuyu köşesine taşıdı. Özçelik'e göre yeni parti girişimleri Ak Parti’yi küçültmeyi hedefliyor.

Özçelik, Ak Parti’den kopan oyların HDP ile ilişkisi olan partilere gitmediğine dikkat çekti. Seçmenin Cumhur İttifakı içine ve Vatan Partisi’ne kaydığını belirtti.

Özçelik, Davutoğlu-Babacan ekibinin kayan oylarla ilgili planları olduğunu ifade etti.

Özçelik, köşe yazısında halkın yüzde 80’inin Amerika’ya sıcak bakmadığını da yazdı. Yeni parti ve kurulacak ittifakların da Amerika’nın planı olduğunu ekledi. “Böyle bir strateji Türkiye’de tutmaz” dedi.