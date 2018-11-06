ABD'nin yaptırımları sonrası savaşın ayak sesleri! Ordu körfeze sevk edilecek

ABD'nin İran'a yeni yaptırımları devreye sokmasıyla, Orta Doğu'da taşlar yerinden oynadı.

Mısır'da darbeyle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, ordunun Basra Körfezi ülkelerini korumaya gideceğini duyurdu. Sisi'nin sözünü ettiği İran'dan gelecek doğrudan tehdit, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi ülkeleri kapsıyor.

Sisi'nin sözleri, Kahire yönetiminin favori gazetesi Youm7'de yayınlandı.

Mısır, Orta Doğu'daki müttefikleri Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile halihazırda iç savaş ülkesi Yemen'de İran destekli Husilere karşı savaşıyor. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon, Yemen'deki mevzileri hava saldırılarıyla bombardımana tutuyor.

Mursi’yi askeri darbeyle devirdi

Hüsnü Mübarek'in 2011 yılında devrilmesiyle yeni bir dönemin başladığı Mısır'da, demokratik seçimlerde Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi cumhurbaşkanı seçildi.

Mısır Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olan Sisi, Mursi’yi askeri darbeyle devirdi. Ülkenin en güçlü adamı olan Mareşal Sisi, Mayıs 2014'te yapılan tartışmalı seçimlerde cumhurbaşkanı oldu.