ABD’nin yaptırımları kabul edilebilir değil

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD’nin yaptırımlarının kabul edilebilir olmadığını belirterek, “Öncelikle rahip Brunson konusunun siyasetin değil, adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir” ifadelerini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD’nin 100 yıla dayanan iş birliğine sahip iki ülke olduğunu hatırlattı.

ABD’nin yaptırımlarının kabul edilebilir olmadığını belirten Gülle, şunları kaydetti:

“Öncelikle Türkiye’de yargılanmasına devam edilen Amerikalı papaz Andrew Brunson konusunun siyasetin değil, adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir. Ancak ABD’nin bunu bahane ederek yaptırım kararları almasının anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, iş dünyası olarak, ihracatçılar olarak, bakanlarımızın yanındayız. Bakanlarımız sadece ülkemizin menfaatleri için canla başla çalışıyorlar. Bu kararın yerinde olmadığını düşünüyoruz.”

SÜREKLİ DOST VE MÜTTEFİK DİYORLAR

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, iş dünyası olarak önceliklerinin diyalog olduğunu belirterek, “Ne var ki, ABD bu tutumlarından taviz vermez ve benim istediklerim olacak dayatmasına devam eder ise mütekabiliyet esasına dayalı olarak Türkiye de gerekli adımları atmalıdır” ifadelerini kullandı. Cesur, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin “dost” ve “müttefik ülke” kelimelerini dilinden düşürmediğini kaydetti.

Cesur, “Milletçe, bölücü terör örgütü PKK’lı hainlerin pususunda şehit verdiğimiz anne ve 11 aylık evladının matemini tuttuğumuz, onları ebediyete yolcu ettiğimiz bir günde, sözüm ona dost ve müttefik dediğimiz ABD’nin rahip Brunson’ı gerekçe göstererek Türkiye’ye yaptırım kararı almasını nereye koyacağız. Bu nasıl dost ve müttefikse ne matemimize saygı duyuyor ne acımıza... Böyle dost olmaz, böyle müttefik olmaz” ifadelerini kullandı.

DOSTLUĞUN DOĞASINA AYKIRI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “ABD hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

BU TUTUM SAYGI DIŞI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ABD’nin, Türkiye’nin iki bakanına yönelik yaptırım kararına tepki göstererek “Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızlığı her şeyin üstündedir. ABD’nin bu yaptırımı, hukuk sistemine yönelik saygı dışı bir tutum ve müdahale anlamına gelmektedir” ifadesini kullandı.

ATO’dan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı değerlendirmede, ABD Hazine Bakanlığının iki Türk bakana yönelik açıkladığı yaptırım kararını eleştirdi. Kararın iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemekten başka bir anlam taşımayacağını belirten Baran, ABD yönetiminin bu yanlış karardan dönmesi gerektiğini vurguladı.

HUKUK DEVLETİ PRENSİPLERİ

Başkanlığını Abdurrahman Kaan’ın yaptığı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin ABD şubesi tarafından Amerikalı senatörlere gönderilen mektupta, son dönemde yaşanan gerginlik karşısında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine vurgu yapıldı. MÜSİAD ABD’den yapılan yazılı açıklamada, Dış İlişkiler ve Ticaret Komisyonları üyeleri başta olmak üzere ABD’de Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 9 eyaletin senatörlerine bir mektup gönderildiği duyuruldu.

Açıklamada, “NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye’nin, hukuk devleti prensipleri gereği attıkları adımlara karşılıklı olarak saygı duymaları müttefik olmanın gerekliliklerindendir. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin hayati önem taşıdığı bugünlerde, taraflara karşılıklı ticari ilişkilerin önemini bir kez daha hatırlatır ve siyasi ilişkilerdeki gerilimlerin ticari iş birliklerini sekteye uğratmaması gerektiğini talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagic, “Türk iş dünyası olarak ABD’den beklentimiz, Türk yargısının yapacağı yargılamanın sonuçlarına itibar etmesi” ifadelerini kullandı. Şekib Avdagic, yaptığı açıklamada, “Türkiye, bu krizden daha güçlenerek çıkacaktır. Eğer ABD müttefiklik sözde kalsın istiyorsa, asıl bedeli sonunda kendileri öder. Türk iş dünyası olarak devletimizin, iki bakanımızın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ABD’nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararına ilişkin, “Bu karar asla kabul edilemez, ABD akıl tutulması içinde” ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığının bakanlara yönelik açıkladığı yaptırım kararını değerlendirdi. ABD’nin akıl tutulması içinde olduğunu ve bu kararın kabul edilemeyeceğini belirten Özdebir, iki ülkenin müttefiklik ve dostluk ilişkisine yakışmayacak adımın sonuçlarının ağır olacağını vurguladı.