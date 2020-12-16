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Gündem ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir Alman heyeti kabul etti! Demir'in odasında dikkat çeken görüntü
Gündem

ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir Alman heyeti kabul etti! Demir'in odasında dikkat çeken görüntü

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımının ardından Alman Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i ziyaret etti. Demir'in makam odasındaki yerli ve milli savunma silahlarının yer aldığı maketler dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:28:00 -
ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir Alman heyeti kabul etti! Demir'in odasında dikkat çeken görüntü

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasının ardından Alman Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i ziyaret etti.

Alman heyetten İsmail Demir'e ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabında bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Başkan İsmail Demir'in, Almanya Büyükelçisi Jurgen Schulz ve Ateşe Albay Dirk Jordan ile makamında bir görüşme gerçekleştiridiği açıklandı.

Açıklamada, "Başkan İsmail Demir, Almanya Büyükelçisi Sn. Jurgen Schulz'u ve Ateşe Albay Dirk Jordan'ı makamında kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Yaptırım ardından yapılan ziyaret dikkat çekti

Görüşmenin, ABD'nin yaptırım kararı almasından sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Öte yandan İsmail Demir'in makam odasında yer alan yerli ve milli savunma silahlarının olması dikkatlerden kaçmadı.

ABD'nin yaptırımları 

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

 

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