ABD'nin yaptırım tehdidine Hulusi Akar'dan cevap
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.02 Ağustos 2018 Perşembe 00:41
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında, "ABD’nin bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya yöneliktir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir" dedi.
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