ABD'nin yaptırım tehdidine CHP'den ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, "ABD ile soğuk savaş dönemindeki ittifak ilişkisinin artık sona erdiğini görüp, yeni bir ilişki düzeyi kurmak gerekiyor" dedi. Yılmaz, yaptığı açıklamanın içinde hükümeti eleştirmeyi de ihmal etmedi.