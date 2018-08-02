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ABD'nin yaptırım tehdidine CHP'den ilk yorum

ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırım kararına CHP'den ilk tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD ile ittifak döneminin sona erdiğini ifade ederek, artık yeni bir ilişki düzeyi kurulması gerektiğini söyledi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 00:37
ABD'nin yaptırım tehdidine CHP'den ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, "ABD ile soğuk savaş dönemindeki ittifak ilişkisinin artık sona erdiğini görüp, yeni bir ilişki düzeyi kurmak gerekiyor" dedi. Yılmaz, yaptığı açıklamanın içinde hükümeti eleştirmeyi de ihmal etmedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 00:37
  1. CHP
  2. Öztürk Yılmaz
  3. ABD

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