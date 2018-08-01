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ABD'nin yaptırım tehdidine cevap: Karşılık verilecek

ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırım tehdidine Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin saldırgan tutumunun karşılığı verilecek" ifadesi kullanıldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 23:12
ABD'nin yaptırım tehdidine cevap: Karşılık verilecek

ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada, "Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir"

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 23:12
  1. ABD
  2. Süleyman Soylu
  3. Abdülhamit Gül
  4. Dışişleri Bakanlığı

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  • DoktorDoktor20 dk önce
    Dönme abd ve veledi zina yavrusu pissrail ürünlerini BOYKOT. Şimdi değilse nezaman. DİJİTAL KÜLTÜREL MATERYEL BOYKOT
  • Menderes akMenderes ak7 dk önce
    En kısa zamanda bekliyoruz
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