ABD'nin yaptırım kararına Rusya'dan jet cevap
ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararına Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır" denildi.
ABD'nin 10 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamasının ardından yaptırımlara Rusya'dan jet bir yanıt geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararlı bir tutum sergileyeceklerini vurgulayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek. Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır."