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ABD’nin yaptırım kararına bir tepki de Yusuf Kaplan’dan: Emperyalistleri daha fazla çıldırtacağız

Türkiye’nin satın aldığı S-400 füze sisteminin nakliyesinin başlaması sonrası ABD’den F-35 uçakları üzerinden Türkiye’ye ambargo uygulanacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Sosyal medya üzerinden ABD’nin yaptırım kararına eleştiri tweetleri atan kullanıcılardan biri olan Yusuf Kaplan, “Türkiye kendi yolunu kendi belirleyecek” ifadelerini kullandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:38

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Sınır güvenliğinin korunması adına başlatılan hava savunma füzeleri ithalatına “Patriot” kanalından istediği cevabı alamayan Türkiye, Rusya üretimi olan S-400 füzelerini satın almış, geçtiğimiz günlerde füze rampaları da dahil olmak üzere S-400 parçalarının Rusya’dan Türkiye’ye intikaline başlanmıştı. Teslimatın ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını belirterek, “ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak.” demiş, ABD yetkililerinden de Türkiye’ye yönelik çeşitli yaptırım tehditleri gelmişti. Aralarında Yazar Yusuf Kaplan’ın da olduğu twitter kullanıcıları ABD’nin yaptığı bu açıklamalara tepkilerini attıkları tweetlerle dile getiriyorlar.

“Ne yardan geçebiliyorlar, ne de serden”

ABD’den gelen tehditler hakkında yorum yapanlardan biri olan Yusuf Kaplan bir tweetinde, “ABD’nin F-35 kararı üzerine NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ‘NATO’nun Türkiye ile işbirliği S-400’lerden de, F-35’lerden de önemlidir’ dedi. Ne yardan geçebiliyorlar ne de serden! Türkiye’yi kendi haline bırakmak istemiyorlar. Ama Türkiye kendi yolunu kendi belirleyecek!” ifadelerini kullanırken, bir başka tweetinde ise “Türkiye F-35’ten çıkarıldı. Türkiye AB’ye de ABD’ye de boyun eğmediği için çıldırıyorlar! Yılmayacağız kendi silahlarımızı kendimiz yapacağız! Emperyalistleri daha fazla çıldırtacağız!” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:38
  1. Sınır güvenliği
  2. Patriot
  3. S-400 füzeleri
  4. ABD Başkanı Trump
  5. NATO
  6. ABD
  7. Rusya
  8. F-35 savaş uçakları
  9. Yazar Yusuf Kaplan
  10. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

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